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Обляков о новичке в ЦСКА из Узбекистана: «он заказал на тренировку огромный казан плова»

Обляков рассказал, как Файзуллаев привез 30 килограммов плова на тренировку ЦСКА

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футболисты ЦСКА хорошо приняли нового легионера Аббосбека Файзуллаева из Узбекистана, которого в сентябре признали лучшим игроком команды. Об этом в интервью kp.ru рассказал один из лидеров ЦСКА Иван Обляков.

«По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно», — сказал спортсмен.

Обляков также поделился, что на одну из тренировок новый игрок команды привез 30 кг узбекского плова.

«Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», — отметил футболист.

Накануне на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Встреча закончилась победой российской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил нападающий сборной России Федор Чалов.

Ранее сообщалось, что МОК включит пять новых видов спорта в программу Олимпийских игр.

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