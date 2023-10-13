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Сборная России потеряла ключевого защитника

Защитник сборной России Осипенко не сыграет с Кенией

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РИА Новости

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко покинул расположение национальной команды и не сыграет в товарищеском матче против сборной Кении. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Футболист вернулся в расположение клуба из-за повышенного риска травматизма после недавнего повреждения икроножной мышцы.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее в «Шахтере» прокомментировали информацию о побеге украинского футболиста в Россию.

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