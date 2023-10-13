МИД Венгрии поддержал отстраненных российских спортсменов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, в котором написал, что у спорта и геополитики нет ничего общего. К публикации Сийярто прикрепил фото с министром спорта России Олегом Матыциным.

«Спорт и геополитика не имеют ничего общего между собой, по крайней мере, не должны... Мы поддерживаем усилия МОК, направленные на то, чтобы организовать полноценную Олимпиаду в Париже. Мы согласны, что участие в Олимпиаде может зависеть исключительно лишь от результатов спортсмена», — написал Сийярто.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент МОК Томас Бах ушел от ответа на вопрос о давлении со стороны США.