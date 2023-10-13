Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, говоря о погоне за рекордом легендарного канадца Уайна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил, что просто хочет попасть в плей-офф по итогам нынешнего сезона. Слова Овечкина передает пресс-служба НХЛ.

«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдет. Рекорды есть рекорды. Об этом много говорят, много СМИ и фанатов, но мы, игроки, просто выходим и делаем то, что можем», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин назвал цели «Вашингтона» на новый сезон НХЛ.