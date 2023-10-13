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Футболист сборной Камеруна оценил атмосферу на матче с Россией в Москве

Камерунский футболист Мбемо: понравилась атмосфера на матче с Россией в Москве

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник сборной Камеруна Брайан Мбемо поделился мнением о контрольном матче с национальной командой России. Его слова передает «Чемпионат».

«Это была хорошая игра для нас против сильной команды. К сожалению, мы упустили много голевых шансов. Мы могли забить, но соперник сделал это первым. Очень понравилась атмосфера сегодня на стадионе. Было здорово быть здесь», — сказал Мбемо.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что Россия бы боролась за выход из группы на Евро-2024.

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Футбол. Чемпионат России
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