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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Россия бы боролась за выход из группы на Евро-2024

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис: Россия бы боролась за выход из группы на Евро-2024

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате Европы 2024 года. Слова Канчельскиса передает «РБ Спорт».

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть. Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы», — сказал Канчельскис.

12 октября сборная России одержала победу над Камеруном. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что сборная Камеруна его разочаровала.

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Футбол. Чемпионат России
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