Овечкин назвал цели «Вашингтона» на новый сезон НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о целях команды на новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба НХЛ.

«Мы хотим выйти в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим ощутить эту атмосферу, эту напряженность. В прошлом году было много разных причин — травмы, то, что мы потеряли несколько очков, но это уже в прошлом. Вы ничего не можете сделать прямо сейчас, не так ли?» — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее хоккеист «Вашингтона» ответилил, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом Гретцки.