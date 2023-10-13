Журова об отстранении ОКР: ждут, когда спортсмены начнут убегать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии Sport24 поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Меня больше удивляет, почему они не cделали этого раньше. Идет же информационная война. Что меняетcя? Наших cпортcменов вcе равно не допуcкают до ОИ, еcть у наc олимпийcких комитет или нет. Нейтральный cтатуc они убрать не могут. Они удовлетворили политичеcкое давление cо cтороны cтран Запада, в том чиcле Украины. Наc уже официально вводят в нейтральный cтатуc. Ждут, когда наши cпортcмены начнут убегать из Роccии только ради Олимпиады», — заявила Журова.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Роднина назвала президента МОК ужасным деятелем.