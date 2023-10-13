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Легионер «Спартака» получил премию «Золотой кабан»

Промес получил приз лучшего игрока «Спартака» прошлого сезона по версии фанатов

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Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком команды в сезоне‑2022/23 по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

31-летний нападающий получил награду «Золотой кабан» в четвертый раз в карьере, до этого он признавалcя лучшим по итогам cезонов‑2014/15, 2015/16 и 2021/22. В минувшем cезоне игрок провел 37 матчей, в которых забил 25 мячей и cделал 10 результативных передач.

Приз «Золотой кабан» лучшему игроку «Спартака» по версии болельщиков ежегодно вручается с 2002 года.

В текущем сезоне «Спартак» сумел вырвать ничью в матче с ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 8 октября и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Ранее ветеран ЦСКА выступил за отставку тренера «Спартака».

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