Мостовой заявил, что сборная Камеруна его разочаровала

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой признался, что ожидал большего от сборной Камеруна в товарищеском матче с национальной командой России. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Камерунцы немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась. Гол Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить сегодня», — заявил экс-футболист.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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