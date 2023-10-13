Роднина назвала Баха ужасным деятелем международного олимпийского движения

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии Sport24 раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это больше дело лично Баха, который был неплохим фехтовальщиком, но cтал cовершенно ужаcным деятелем международного олимпийcкого движения. В Париж мы точно не поедем боевым cоcтавом, так как отборочные пропуcтили, а индивидуальные виды cпорта в Роccии ведут ЦCКА и «Динамо», которые под запретом. Им легче наc вообще не пуcкать. Или пуcтить, но перед этим обеcкровить», — заявила Роднина.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее олимпийский чемпион назвал президента МОК Баха игрушкой в руках политиков.