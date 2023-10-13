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Супруга Карпина рассказала о настрое тренера

Дарья Карпина заявила, что ее супруг одинаково настраивается на все матчи

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dasha.karpina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала о мотивации специалиста в товарищеском матче с национальной командой Камеруна. Своим мнением она поделилась с «РБ Спорт».

«Не почувствовала, что он как-то по-особенному настраивался на этот матч. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно — играет сборная или «Ростов». Как для тренера «Ростова», для него абсолютно одинаково важны матчи и со «Спартаком», и с «Факелом», а как для тренера сборной — с Хорватией, Камеруном и Узбекистаном. Он уважительно относится к соперникам, а еще более уважительно — к своей работе и своим футболистам», — заявила Карпина.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной России выбрал лучшего игрока в составе команды Камеруна.

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