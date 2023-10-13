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Фетисов заявил, что для него МОК и Баха не существует

Депутат Фетисов раскритиковал МОК и его президента Баха

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что для него не существует Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с той политикой, которую организация проводит в отношении России. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Для меня МОК не существует. Потому что для нас, спортсменов, соревновавшихся в 70-90-е годы во время серьезного политического противостояния, чемпионаты мира и Олимпиада объединяли всех и грели надежду на будущее.

Тогда главным была честь флага, уважение к странам. Для меня Томаса Баха (глава МОК. — «Газета.Ru») не существует, так как своими решениями он попирает все принципы. Мы от него другого решения и не ждали», — заявил Фетисов.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Карпин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР.

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