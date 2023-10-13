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Вратарь сборной России Сафонов назвал голкипера Камеруна «кидалой»

Вратарь сборной России Сафонов заявил, что Онана не дал ему свою футболку

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов высказался о голкипере национальной команды Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана после победы в товарищеском матче. Его слова приводит Sport24.

«На Онану интересно было бы посмотреть. Он сказал, что даст футболку, но не дал. Кидала, получается, ха-ха», — заявил Сафонов.

Онана не принимал участия в матче со сборной России, оставшись на скамейке запасных.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной России выбрал лучшего игрока в составе команды Камеруна.

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