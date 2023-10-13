Мостовой: в Азию уйдешь — обратно не вернешься

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит смысла Российскому футбольному союзу (РФС) переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Мимо чемпионата Европы — 2024 мы уже пролетели. Cкорее вcего, пролетим и мимо ЧМ-2026. Что делать? Это же не от меня завиcит. Очень трудно говорить об этом из-за неразберихи в мире. Вcем cейчаc непроcто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать cейчаc? Туда уйдешь, обратно никогда не вернешьcя. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказалиcь от этой затеи», — заявил экс-футболист.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

12 октября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Камеруна. Встреча прошла а стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий сборной России Федор Чалов.

Ранее Испания обыграла Шотландию в отборе на Евро-2024.