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Ветеран ЦСКА выступил за отставку тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-футболист Пономарев заявил, что Абаскаль не смог адаптироваться к РПЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» правильно делает, если ищет нового тренера. Абаскаль уже запутался и не понимает, как играть и кого ставить. Футболисты из-за этого тоже в неведении, настроение у них падает. У них еще вошло в привычку опускать руки после пропущенных голов. Это показывают последние матчи.

Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. Это гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной. Команде нужны новые идеи», — заявил экс-футболист.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью в матче с ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. На второй строчке расположились самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит» (20).

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что «Спартак» поставил ультиматум Абаскалю.

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