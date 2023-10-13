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Черчесов рассказал, как отдыхает от работы

Тренер Черчесов заявил, что продолжает учиться в свободное от работы время

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о поиске нового клуба. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе. Предложения? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую», — заявил тренер.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Черчесов призвал не плакаться из-за изменения уровня РПЛ.

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