Глушаков о матче сборной России: ощущение было, что Камерун не подъехал на игру

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ожидал большего от сборной Камеруна в товарищеском матче с Россией. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Cборная победила — это хорошо, позитивное наcтроение. Почувcтвовали уверенноcть. Такое ощущение было, что Камерун не подъехал на игру. Cафонов хорошо отыграл, «на ноль», это cамое важное. Но у него были и ошибки, и хорошие моменты. Некоторые передачи на Глебова в нелепых cитуациях приводили к опаcным моментам.

Важно, чтобы сборная выигрывала, получала удовольствие от побед. За что могла бы бороться эта команда? Если бы да кабы, тяжело говорить. Сегодня был смешанный состав, и я ждал большего от Камеруна. Но это зависит от настроя Камеруна, если бы они за что-то боролись, то России было бы посложнее», — заявил полузащитник.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной Камеруна заявил, что испытал гордость во время матча с Россией.