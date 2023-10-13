Губерниев об отстранении ОКР: отстранение отстраненных в результате отстранений

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удивился решению Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Было бы cтранно, еcли бы наc вернули. Наc и так уже отcтраняют, потом еще отcтранят и дальше будут отcтранять. Отcтранение отcтраненных в результате отcтранений. Нужно продолжать проводить cоревнования внутри cтраны, поменьше обращать внимания на внешние факторы, потому что cил никаких нет. Нужно проводить cоревнования, по мере cил поддерживать cпорт.

Мы видели по решению УЕФА, которое касается наших детей, что никакого просвета нет. Поэтому остается только не замыкаться внутри страны, так или иначе продолжать развивать спорт и всевозможные международные соревнования, ориентируясь на тех, кто с нами, и жить своей жизнью. Других выходов я не вижу.

Ничего нового не произошло. Было понятно, что движение по всевозможным отстранениям будет продолжаться. Надо проводить соревнования, не обращать внимания на решения, те или иные отстранения и так далее», — заявил телеведущий.

12 октября в МОК заявили об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления. Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в ОКР отреагировали на отстранение со стороны МОК.