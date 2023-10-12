Карпин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Камеруна заявил, что не в курсе деталей решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) на неопределенный срок. Его слова передает «Газета.Ru».

«Не слышал, не видел, не читал. А что, до этого допуск был? Что-то новое произошло?» — заявил Карпин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее в МИД РФ заявили, что МОК отстранил ОКР под давлением Вашингтона.