Карпин: хотим, чтобы сборная России сыграла в Бразилии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что хотел бы провести матч против сборной Бразилии на территории соперника. Его слова передает «Газета.Ru».

«Желание сыграть в Бразилии, как молодежка, есть, возможность — не ко мне. Может только мечтать о таком», — сказал Карпин.

12 октября сборная России встречалась с командой Камеруна. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной Камеруна заявил, что испытал гордость во время матча с Россией.