Хоккеист «Вашингтона» ответил, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон ответил, мешает ли клубу погоня российского нападающего Александра Овечкина за рекордом легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Уилсона передает пресс-служба НХЛ.

«Я думаю, это помогает и Александру, и команде. Если Ови играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу. Как товарищ по команде, я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но, в конце концов, главное — это команда. Вы никогда не услышите, чтобы он сказал «Рекорд важнее», — сказал Уилсон.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз».