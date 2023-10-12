Карпин назвал двух игроков, которые выйдут в старте против Кении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Камеруна заявил, что Антон и Алексей Миранчуки выйдут с первых минут в матче против Кении. Его слова передает «Газета.Ru».

«Если убрать необоснованный и необъяснимый брак, то будет все гораздо лучше. Очень приятно играть дома при полных трибунах, спасибо организаторам и болельщикам. Благодаря им получился не такой товарищеский матч, какие бывали до этого. Если бы не было до игры с Камеруном всех предыдущих матчей, то от этой победы не было бы такого приятного ощущения.

Случайно ли Миранчуки вышли в одно время? Нет, у братьев-близнецов есть взаимосвязь — если ничего не случится, то они выйдут в стартовом составе с Кенией», — заявил Карпин.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в матче против Камеруна было «больше нерва, чем кайфа».