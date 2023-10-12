Футболист сборной России заявил, что в матче с Камеруном сбылась его мечта

Форвард сборной России Федор Чалов прокомментировал свой дебютный мяч за национальную команду в контрольном матче против Камеруна. Слова Чалова передает «Матч ТВ».

«Что этот гол значит для меня? Первый гол за сборную — мечта сбылась. Почему так долго пришлось ждать этого мяча? Все, что ни делается, все — к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили», — сказал Чалов.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

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