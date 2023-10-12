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Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию

Черчесов считает, что ФИФА может не дать играть России при переходе РФС в Азию

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Reuters

Экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию. Слова Черчесова передает «Чемпионат».

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдете в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос. Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут», — сказал Черчесов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее экс-тренер ЦСКА назвал УЕФА бандитской шайкой.

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