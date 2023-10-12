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Российский футболист рассказал, как чувствует себя в одиночестве во Франции

Футболист «Гавра» Кузяев: есть большой плюс в том, что я один во Франции

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник футбольного клуба «Гавр» и национальной команды России Далер Кузяев рассказал, как чувствует себя в одиночестве во Франции. Его слова передает «Чемпионат».

«Совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию», — сказал Кузяев.

12 июля 30‑летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.

12 октября Кузяев в составе сборной России сыграет в товарищеском матче с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Кузяев заявил, что уровень чемпионата Франции повыше, чем в России.

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Футбол. Чемпионат Франции
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