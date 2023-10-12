В Госдуме резко отреагировали на решение МОК отстранить ОКР

Депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств новых регионов России. Слова Валуева передает «Спорт-Экспресс».

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Логично. И прогнозируемо. И черт с этим МОК», — заявил Николай Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что МОК имеет полное право наказать Россию.