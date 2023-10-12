Черчесов прокомментировал информацию о встрече с руководством «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах с московским «Спартаком». Слова Черчесова передает «Чемпионат».

«Ни с кем из «Спартака» не встречался. Это все разговоры. Я один раз сказал, второй, третий, могу пятидесятый раз сказать — есть работа, люди ее делают. Тренер, в моем понимании, не зависит от одного выигранного матча или от проигранного, тем более я сам это пережил, знаю, как это неприятно», — сказал Черчесов.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Ранее в «Спартаке» рассказали, встречался ли кто-то из членов совета директоров клуба с Черчесовым.