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ОКР отреагировал на отстранение со стороны МОК

В ОКР назвали контрпродуктивным решение МОК по временному отстранению

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РИА Новости

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить организацию за включение в состав организации представительств новых регионов России. Заявление опубликовано на официальном сайте ОКР.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де‑юре то, что было сделано де‑факто еще в феврале 2022 года.

На российских атлетов, подавляющее большинство из которых безосновательно отлучено от международных соревнований, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

Ранее тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение МОК отстранить Олимпийский комитет России.

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