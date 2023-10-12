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Тарасова отреагировала на решение МОК отстранить Олимпийский комитет России

Тренер Тарасова о решении МОК отстранить ОКР: как бы не было еще больше санкций

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав организации представительств новых регионов России. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Я — тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне.

Ранее Тарасова жестко ответила критикам фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

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