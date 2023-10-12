Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав организации представительств новых регионов России. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», — сказано в заявлении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

Ранее Международная федерация дзюдо отстранила российского спортсмена.