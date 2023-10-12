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Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ»

Le Parisien: экс-чемпион UFC Хабиб может возглавить ММА-проект «Пари Сен-Жермен»

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

В марте СМИ уже сообщали о возможном участии спортсмена в ММА-проекте парижского клуба и россиянин заявлял, что ничего не знает об этом.

По информации издания, «ПСЖ», уже имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хотел бы расширить свою спортивную деятельность. Вопрос создания новой структуры в ММА прорабатывается уже несколько месяцев под руководством Джамеля Бураса, отвечающего в клубе за дзюдо.

Отмечается, что в пользу возможного привлечения к проекту Хабиба Нурмагомедова говорит тот факт, что россиянин напрямую общается с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Палестине.

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