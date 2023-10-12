Бразильский футболист объяснил, для чего российским игрокам нужно уезжать в Европу

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Ари высказал мнение о перспективах российских футболистов за рубежом. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы один-два года — это очень важный опыт. Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России — вообще не вариант», — заявил бразилец.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Катара заявил, что отечественным игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают только трое россиян. Полузащитник Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», а Алексей Миранчук играет в Италии за «Аталанту».

Ранее Егор Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу.