Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бразильский футболист объяснил, для чего российским игрокам нужно уезжать в Европу

Экс-игрок «Спартака» Ари заявил, что россиянам нужно обязательно уезжать в Европу

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Ари высказал мнение о перспективах российских футболистов за рубежом. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы один-два года — это очень важный опыт. Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России — вообще не вариант», — заявил бразилец.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Катара заявил, что отечественным игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают только трое россиян. Полузащитник Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», а Алексей Миранчук играет в Италии за «Аталанту».

Ранее Егор Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий