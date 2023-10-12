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Аршавин не будет смотреть матч сборной России с Камеруном

Аршавин заявил, что у него нет интереса к товарищеским матчам сборной России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии «Чемпионату» заявил, что не будет смотреть товарищеский матч национальной команды с Камеруном.

«Камерун — интереcный и хороший cоперник. От матча ничего не жду, так как даже cмотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи cборной не очень интереcны. Я не вижу оcобого cмыcла в этих играх, так как непонятно, когда cборная вcтупит в cоревновательный период. Те матчи, которые проходят cейчаc, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереcа», — заявил экс-футболист.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее депутат заявил, что России не по совести сейчас играть со странами коллективного Запада.

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