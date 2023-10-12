Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист сборной России сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции

Игрок «Гавра» Кузяев заявил, что уровень чемпионата Франции повыше, чем в России

close
100%
HAC_Foot/Twitter

Футболист «Гавра» и сборной России Далер Кузяев в интервью «Чемпионату» сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Франции.

«Ожидал, что уровень Лиги 1 будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось. Я бы не сказал, что разница огромная. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации. Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к чемпионату Франции», — заявил Кузяев.

12 июля 30‑летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.

12 октября Кузяев в составе сборной России сыграет в товарищеском матче с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол за «Гавр».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий