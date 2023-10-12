Футболист сборной России сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции

Футболист «Гавра» и сборной России Далер Кузяев в интервью «Чемпионату» сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Франции.

«Ожидал, что уровень Лиги 1 будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось. Я бы не сказал, что разница огромная. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации. Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к чемпионату Франции», — заявил Кузяев.

12 июля 30‑летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.

12 октября Кузяев в составе сборной России сыграет в товарищеском матче с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол за «Гавр».