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Губерниев о форварде «Миннесоты»: Капризик, я люблю тебя!

Комментатор Губерниев назвал Капризова одним из самых обожаемых хоккеистов

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался в любви к российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову. Его слова передает «Матч ТВ».

«Кирилл Капризов растет, матереет. Его уважают партнеры, он — блестящий хоккеист и по натуре лидер. А если он через год станет капитаном «Миннесоты», я этому не только не удивлюсь, но и буду всячески рукоплескать. Капризов — один из моих самых обожаемых хоккеистов. Капризик, я люблю тебя!

Да, Кирилл этим летом не приезжал в Россию. Но это его выбор. Хочет — приезжает, хочет — не приезжает. Что мне теперь, его меньше любить? Мы же переписываемся. И, в основном, я ему рукоплещу. Отправляю сообщения из серии: «How are you? You're the great player around the world» То есть «Кирюха, нет никого в мире лучше тебя!» — заявил комментатор.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2-4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

В первом матче нового сезона «Миннесота» на своей площадке сыграет против «Флориды Пантерз» Встреча состоится 13 октября. Стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени.

Ранее Капризова назначили альтернативным капитаном «Миннесоты».

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Хоккей. НХЛ
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