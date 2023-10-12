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Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол за «Гавр»

Игрок «Гавра» Кузяев заявил, что из-за усталости не праздновал первый гол за клуб

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист «Гавра» и сборной России Далер Кузяев в интервью «Чемпионату» рассказал, почему не отпраздновал свой дебютный гол в чемпионате Франции в ворота «Бреста».

«Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А еще было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать.

Ребята потом cпрашивали: «Почему ты не празднуешь?» Ответил, что и в Роccии нечаcто голы праздновал. Не знаю, c чем это cвязано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жеcтикулировать. Хочетcя cохранять хладнокровие и cпокойcтвие», — заявил полузащитник.

12 июля 30‑летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.

12 октября Кузяев в составе сборной России сыграет в товарищеском матче с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Кузяев рассказал о сокращении зарплаты для перехода в «Гавр».

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Футбол. Чемпионат Франции
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