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Президент камерунской диаспоры в РФ: если выиграем — выпьем водку и пиво

Глава камерунской диаспоры Гоуенд заявил, что победа над Россией будет праздником

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Hannah Mckay/Reuters

Президент камерунской диаспоры в России Луис Гоуенд в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос о празднованиях в случае победы над сборной Валерия Карпина.

«Поеду ли на Никольскую в случае победы Камеруна? Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьи выпьем за дружбу. Что у нас пьют? То же самое, что и люди в России: водку и пиво», — заявил Луис Гоуенд.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

16 октября подопечные Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин оценил уровень сборной Камеруна.

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