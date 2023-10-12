Тарасова жестко ответила критикам Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «Советскому спорту» заявила, что фигуристка Елизавета Туктамышева очень любит свое дело, незнающим людям не стоит что-то говорить по поводу ее карьеры.

«Тринадцатый сезон, и она ничего не заявляет. Это настоящий спортсмен, выдающийся. Она любит то, что она делает. Незнающим людям не нужно давать ей советы по тому, как распоряжаться своей карьерой. Они кто, чтобы такие советы давать? Это ерунда», — сказала Тарасова.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

В новом сезоне Гран-при России фигуристка выступит на этапах в Москве (24-27 ноября) и Красноярске (27-30 октября).

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