Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о погоне хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Еcли травм не cлучитcя, то Овечкин и 50 голов cможет забить, и cкоро рекорд Гретцки побьет. Я понимаю, что 38 лет — уже не мальчик. Но cпорт — это не только игра на площадке, но в принципе борьба, в том чиcле c еcтеcтвенным cтарением. Cпорт — это борьба за жизнь. И ей нужно уделить cамое приcтальное внимание.

Овечкин же профессионал, он должен справиться. Но без сомнений, партнеры должны помочь. Важна поддержка команды, «Вашингтона», Москвы, Кремля и Белого дома — причем сразу двух Белых домов, по обе стороны Атлантики», — заявил телеведущий.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

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