Экс-президент «Локомотива» заявил об огромной потере для сборной России

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов, говоря о том, что полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с командами Камеруна и Кении, назвал его сильнейшим игроком в российском составе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Отсутствие Головина в матче с камерунцами — огромная потеря для нашей сборной. Не сомневаюсь в том, что сейчас он ведущий игрок команды. По мастерству он, по моему мнению, сильнейший футболист в сборной», — заявил Наумов.

О травме Головина сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, и был признан лучшим игроком месяца, набрав 58% голосов. Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Карпин оценил уровень сборной Камеруна.