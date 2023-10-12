Загитова выступила в откровенном полупрозрачном платье

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова выступила на открытии Всероссийских соревнований по фигурному катанию в Уфе, представив новую программу.

Фигуристка выступала в прозрачно-черном платье со стразами. Загитова катала под песню I Feel Like I'm Drowning группы Two Feet. При этом спортсменка, которая уже несколько лет не соревнуется, решила исполнить тройной флип, однако прыжок не удался, и Загитова упала.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова провела разминку для маленьких фигуристок.