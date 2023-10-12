Волкановски сделал заявление по поводу боя с Махачевым на UFC 294

Австралийский боец Алекс Волкановски в своих социальных сетях отреагировал на тот факт, что через десять дней ему придется выйти в октагон с российским спортсменом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым на турнире промоушена под номером 294.

«Уведомление за 11 дней. Не надо об этом говорить. Нужно просто делать. Я люблю это», — написал Волкановски.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее глава UFC объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски.