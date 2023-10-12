Теннисист Медведев рассказал, в какой момент прошлого хотел бы отправиться

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в рамках медиадня на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) ответил на вопрос, в какой момент прошлого хотел бы отправиться. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я бы отправился в 20–30-е годы. Мне было бы интересно узнать, как люди жили в то время», — рассказал Медведев.

8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает Медведев (7490 очков).

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине. При этом Медведев уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который стартует 12 ноября.

Ранее Медведев заявил об усталости после сенсационного вылета с турнира в Шанхае.