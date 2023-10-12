«Наш футбол опустится ниже плинтуса»: экс-игрок сборной России оценил матч с Камеруном

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у национальной команды есть шансы обыграть Камерун, если состав на матч будет боевой, а у игроков будет должная мотивация. Однако при экспериментальном составе подопечные Валерия Карпина могут проиграть. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Тогда наш футбол снова опустится ниже плинтуса, и все будут поливать грязью нашу сборную и наш футбол. Такого бы не хотелось. Чтобы этого не было, надо победить, показать мастерство и порадовать болельщиков по всей России», — заявил Булыкин.

Товарищеская встреча России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 16 октября подопечные Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин оценил уровень сборной Камеруна.