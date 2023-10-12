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Овечкин ответил, как остается спокойным при разговорах о рекорде Гретцки

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил, что остается спокойным ради команды

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Aaron Doster-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как ему удается сохранить спокойствие и справиться с давлением от разговоров про погоню за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Все говорят про погоню за Гретцки — как удается оставаться спокойным? Я просто выхожу на лед и показываю лучшее, на что способен. Стараюсь помогать команде выиграть. Каждый матч важен для нас. Так что я просто иду вперед ради команды», — заявил Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Первый матч нового сезона «Вашингтон» проведет против «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится 14 октября.

Ранее Овечкин поделился мнением о новом главном тренере «Вашингтона».

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Хоккей. НХЛ
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