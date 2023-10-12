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Мостовой жестко раскритиковал лидера «Динамо»

Экс-футболист Мостовой раскритиковал нападающего «Динамо» Смолова

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой критично высказался о результативности российского нападающего московского «Динамо» Федора Смолова. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России!» — заявил Мостовой.

Смолов в своей карьере забил 108 мячей в чемпионате России, по этому показателю он идет на шестом месте в истории турнира.

Форвард выступает за московское «Динамо» с лета 2022 года, за столичный клуб он играл с 2007 по 2015 год, после чего выступал в «Краснодаре», «Локомотиве» и «Сельте». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €3 млн.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на шестом месте, набрав за 11 туров 17 баллов. В следующем матче столичный клуб на выезде сыграет с другой московской командой — «Локомотивом». Игра состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» рассказали, как израильский легионер команды реагирует на происходящее на родине.

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