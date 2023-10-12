Авербух назвал главных соперниц Валиевой в новом сезоне

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что считает Аделию Петросян и Софью Акатьеву главными соперницами Камилы Валиевой в новом сезоне. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, и Аделия составит конкуренцию, и Акатьева, если наберет форму. Безусловно, я думаю, у них очень много шансов бороться. Просто они еще юные девочки. Если мерить их международными стартами, то взрослые, по-моему, теперь с 17 лет. Поэтому это все очень относительно», — заявил Авербух.

Валиева, Петросян и Акатьева тренируются в группе у Этери Тутберидзе.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. 8 февраля организаторы Игр отменили церемонию награждения по итогам командного турнира, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву из-за того, что ее допинг-проба, которую та сдала во время чемпионата России — 2022, дала положительный результат на триметазидин, препарат, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила спортсменке принять участие в личном турнире при том условии, что награждение не будет проведено, если Валиева возьмет медаль. Спортсменка стала четвертой в личном турнире, что позволило россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакомото получить свои награды. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее видео с фигуристкой Валиевой появилось на Таймс-сквер.