Билялетдинов рассказал, как бороться с недопуском российских футболистов до соревнований

Знаменитый российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с отстранением российских футболистов от международных соревнований, назвав это политическим решением.

«Понятно, что нам устроили эти господа в спорте от политики, все эти спортивные боссы и функционеры, что в ФИФА, что в УЕФА, что Международном олимпийском комитете и международных федерациях. Все они ходят под единым хозяином. Политические ветры веют, бушуют, можно сказать. Мы должны к этим ветрами приспособиться и поставить свои паруса», — уверен Билялетдинов.

Исполком УЕФА сначала допустил российские мужскую и женские сборные (U-17) до международных соревнований, разрешив им принять участие в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024, однако после протестов ряда стран, включая Украину и Великобританию, отменил решение, сославшись не техническую невозможность обеспечить участие россиян в турнирах.

Взрослая сборная России проведет 12 и 16 октября два товарищеских матча и сыграет с Камеруном в Москве и с Кенией на поле турецкого отеля.

Ранее Гаэль Ондуа заявил, что в товарищеском матче против России он сыграет в бутсах с флагами РФ и Камеруна.