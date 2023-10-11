Махачев: я думал, что мне дадут другого соперника

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что ожидал, что промоушен даст ему Матеуша Гамрота в качестве замены Чарльзу Оливейре, который из-за травмы не сможет принять участие в поединке на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби. Слова Махачева передает журналист Аарон Бронстетер.

«Я считал, что UFC дадут мне в этом бою Гамрота. Когда они сказали, что это будет Волкановски, это не было большим сюрпризом, потому что этот парень… Что он теряет? Он принимает бой на десятидневном уведомлении. Ему не нужно ставить на кон свой пояс», — сказал Махачев.

Турнир UFC 294 состоится 21 октября. Бой Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Хабиб напомнил, что Махачев победил Волкановски решением судей.